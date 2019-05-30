Южнокорейские инвесторы переводят средства в защитные активы

Сеул, , 16:49 — REGNUM Инвесторы в Южной Корее опасаются ухудшения экономических условий и переводят свои средства в безопасные активы. Самые популярные — это золото, облигации и доллар США, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Примечательно, что инвесторы приобретают даже золото в слитках — в мае южнокорейские банки продали этот металл на 9 миллионов долларов, в то время как в январе — лишь на 2 миллиона. За последние шесть месяцев цена на золото выросла на 10,4% и достигла 41,4 долларов за грамм, что является наивысшим показателем за последние 2 года и 10 месяцев.

Также растёт количество депозитов в долларах, так как инвесторы опасаются ослабления национальной валюты — воны. К концу мая объём долларовых депозитов достиг 12,9 миллиардов, что на 64 миллиона долларов больше, чем в апреле. Кроме того, увеличивается цена облигаций, номинированных в долларах.