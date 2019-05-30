Четверг, 30 Мая 2019 года
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Южнокорейские инвесторы переводят средства в защитные активы

Экономика

В Южной Корее все больше опасений, что в скором будущем разразится кризис

Сеул, 30 мая 2019, 16:49 — REGNUM  Инвесторы в Южной Корее опасаются ухудшения экономических условий и переводят свои средства в безопасные активы. Самые популярные — это золото, облигации и доллар США, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Примечательно, что инвесторы приобретают даже золото в слитках — в мае южнокорейские банки продали этот металл на 9 миллионов долларов, в то время как в январе — лишь на 2 миллиона. За последние шесть месяцев цена на золото выросла на 10,4% и достигла 41,4 долларов за грамм, что является наивысшим показателем за последние 2 года и 10 месяцев.

Также растёт количество депозитов в долларах, так как инвесторы опасаются ослабления национальной валюты — воны. К концу мая объём долларовых депозитов достиг 12,9 миллиардов, что на 64 миллиона долларов больше, чем в апреле. Кроме того, увеличивается цена облигаций, номинированных в долларах.

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Зарубежная хроника
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