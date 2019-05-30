США «больше заинтересованы» в разрешении конфликта с Китаем

Москва, , 13:11 — REGNUM Сейчас сложилась ситуация абсолютной несимметричности, когда все американские и европейские интернет-гиганты на территории Китая полностью запрещены. При этом Китай строит планы экспансии. Поэтому заявление КНР ни с моральной точки зрения не имеет под собой основания, ни с экономической. Очевидно, что по правилам ВТО США абсолютно правы в данном конфликте, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического отдела ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев.

Стоит разобраться в ситуации, приведя в пример интернет-гигантов. Компания Baidu заявила о планах на 2021 год о том, что она для Amazon запустит доставку при помощи дронов по США в рамках программы развития искуссвенного интеллекта. Baidu анонсировал на 2021 год планы по запуску в штаты такси с ИИ. При этом Google и Википедия заблокированы на территории КНР. То есть, в этом контексте говорить о том, что Америка ведет себя нечестно, довольно странно.

«В чем сейчас главная проблема? Китай традиционно последние 20 лет воспринимался не просто как специфический развивающийся рынок, а как рынок, направленный вовне, смысл которого — производить дешевую продукцию, которую будут потреблять в Европе, США, России», — считает эксперт.

Сейчас появилась точка зрения, что в Китае сформировался базис собственного среднего класса, поэтому страна может начать ориентироваться на местный рынок. Если так и будет, то у китайской стороны есть мощнейший аргумент в торговой войне: КНР может сфокусироваться на своем внутреннем рынке, а вот американские корпорации всегда будут зависеть от Китая, потому что это 10−20% продаж.

«Соответственно, США больше заинтересованы в том, чтобы разрешить конфликт. Политика принятия решений в Китае крайне непрозрачна, поэтому сложно говорить о том, чего ждать дальше.

С точки зрения экономики и фондовых рынков, логику страны предугадать невозможно. С другой стороны, Трамп — предсказуем, он ориентируется на экономическую обстановку и опирается на предстоящие выборы», — высказал свою точку зрения Тимофеев.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД КНР Чжан Ханьхуэй заявил, что власти США применяют против других стран «протекционистскую дубину» и развязывают путем экономического терроризма торговые войны.

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