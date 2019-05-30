Число туристов, посетивших Турцию в апреле 2019 года, возросло на 24%

Анкара, , 15:58 — REGNUM Министр культуры и туризма Турецкой Республики Мехмет Нури Эрсой заявил, что, по данным за апрель 2019 года число посетивших Турцию туристов выросло на 24% по сравнению с предыдущим месяцем. Он сообщил, что с января 2019 года в печатных и электронных СМИ Германии, России и Великобритании, при непосредственном участии и поддержке его ведомства, ведётся активная реклама отдыха в Турции.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мехмет Нури Эрсой, в частности, отметил, что наибольший туристический поток зафиксирован из Германии, России и Великобритании, из этих стран соответственно прибыло 48%, 24% и 21% туристов. По его мнению, данная тенденция во многом является результатом активной рекламы. Министр подчеркнул: «С 2019 года мы будем пропагандировать туристические возможности Турции не только лишь с точки зрения пляжного отдыха. Туристы также смогут больше узнать о Турции и в рамках гастрономического туризма, изучения исторических и культурных памятников».Он также добавил: «Для того, чтобы доходы от туризма достигли к 2023 году отметки в 70 млрд долларов, необходимо существенно повысить доходы от сферы гастрономического туризма». Мехмет Нури Эрсой заверил, что на этом направлении ведётся активная работа.