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Москву и Марсель соединит прямое авиасообщение

Экономика

Регулярный рейс по маршруту Москва – Марсель запустит с 1 июня компания «Аэрофлот»

Москву и Марсель соединит прямое авиасообщение
Андрей Грук © ИА Красная Весна
Airbus в аэропорту «Шереметьево»

Москва, 30 мая 2019, 13:03 — REGNUM  Москву и французский город Марсель соединит прямой авиарейс, сообщили 30 мая в пресс-службе департамента внешнеэкономических и международных связей столицы.

С 1 по 4 июня Марсель посетит делегация из России, одним из событий визита станет пресс-конференция по случаю открытия авиасообщения.

Регулярный рейс по маршруту Москва — Марсель запустит с 1 июня компания «Аэрофлот». Полёты будут выполняться пять раз в неделю на лайнерах Airbus A330−200.

Кроме того, запланировано общение между Москвой и Марселем и по другим вопросам, в том числе информационным технологиям в образовательной системе и туризме.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская авиакомпания China Southern Airlines запустила прямой маршрут между столицей китайской провинции Хубэй городом Ухань и столицей Турции Стамбулом.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай запускает прямой рейс между Уханем и турецким Стамбулом

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