Саратов, , 13:03 — REGNUM Массовые сокращения планируются в «Саратовских авиалиниях». Планируется освободить около 400 сотрудников, из них более половины составляет инженерно-технический персонал, пишут РИА «Новости» со ссылкой на данные министерства занятости Саратовской области.

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» уведомила министерство занятости, труда и миграции Саратовской области о намерении сократить 394 сотрудника, из них 242 человека — инженерно-технический персонал, остальные — рабочие компании.

Напомним, согласно закону, работодатель обязан подать уведомление о сокращениях за три месяца.

Напомним, в прошлом году в «Саратовских авиалиниях» уже прошли масштабные сокращения. По словам губернатора (отчет в Областной думе 15 мая 2019 года) Саратовской области Валерия Радаева, проблемы с трудоустройством уволенных пока решены не до конца: было отмечено, что из «почти тысячного коллектива в службу занятости обратились чуть больше 100 человек», в трудоустройстве на тот момент нуждались «40 из них».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росавиация решила отозвать сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний», что привело к закрытию авиакомпании. Это произошло после проверок в связи с крушением Ан-148, которое произошло 11 февраля 2018 года в Подмосковье, когда погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Последовали многочисленные проверки авиакомпании, которые выявили существенные нарушения. В Минтрансе России заявляли, что авиаперевозчик продемонстрировал формальный подход к устранению нарушений, а также отсутствие должного контроля со стороны руководства.

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