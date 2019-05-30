В марте 2019 года Турция импортировала из России 1,4 млрд кубометров газа

Анкара, , 13:02 — REGNUM В отчете Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK) говорится, что Турция в марте 2019 года сократила импорт природного газа на 9,08% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 4,296 млрд кубометров. По данным отчета, Турция в марте 2018 года импортировала 4,726 млрд кубометров газа.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, из общего объема импорта 3,4 млрд кубометров газа было поставлено в Турцию по трубопроводам, а 1,292 млрд кубометров пришлось на поставки сжиженного природного газа. Большую часть природного газа Турция в марте импортировала из России — 1,398 млрд кубометров. Далее следуют Иран (833 млн кубометров) и Азербайджан (772 млн кубометров). Кроме того, Турция в указанный период импортировала газ из Алжира, Катара, Нигерии и США. Запасы природного газа в Турции в марте 2019 года сократились на 41,94% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 1,677 млрд кубометров. В марте 2018 года этот показатель составлял 2,888 млрд кубометров. Турция в указанный период не экспортировала природный газ.