Четверг, 30 Мая 2019 года
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Против рубля «играет» несколько факторов

Экономика

… в частности, покупка валюты ЦБ РФ

Против рубля «играет» несколько факторов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 30 мая 2019, 12:54 — REGNUM  тРубль подешевел 29 мая после окончания налогового периода, в рамках которого экспортеры обменивали валютную выручку, оказывая поддержку курсу, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Против рубля играют: покупка валюты ЦБ РФ (порядка 19,4 млрд рублей в день), некоторый спад спроса на госдолг (Минфин смог реализовать ОФЗ всего на 45 млрд рублей), а также общая напряженность на рынке из-за возможной эскалации конфликта между США и КНР.

«Сегодня, 30 мая, уром цены не нефть выросли из-за снижения запасов в США: американские хранилища опустели на 5,3 млн баррелей до 474,4 млн баррелей. Дополнительную поддержку сырью оказывают сокращение буровой активности странами ОПЕК и сжатие экспорта из Ирана», — отметил эксперт.

Инвесторы ожидают ужесточения отношений между США и КНР: в китайском правительстве все чаще всплывает тема возможных ограничений на использование товаров из РЗМ (редкоземельных металлов, основным производителем которых является Китай).

«Таким образом, противостояние только набирает обороты и негативные эффекты для мировой экономики и глобального спроса на нефть будут только усиливаться. Понижательные риски продолжают превалировать: курс ожидается вблизи отметки в 65,15 руб. за доллар», — считает Николаев.

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