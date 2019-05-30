ОАО «РЖД» опровергло информацию о двукратном повышении стоимости проезда

Москва, , 12:49 — REGNUM ОАО «РЖД» выступило с официальными разъяснениями в связи с появившимися в ряде СМИ публикациями о якобы произошедшем повышении стоимости на проезд в плацкартных и общих вагонах,

Информация о повышении стоимости не соответствует действительности, сообщается в пресс-релизе ведомства. Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись. АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций, — подчеркивают в компании.

«В связи с этим считаем сравнение стоимости билетов во время акций с полным тарифом, которое было сделано некоторыми экспертами, — некорректным, предвзятым и вводящим в заблуждение наших клиентов — пассажиров. АО «ФПК» запросило информацию Общероссийского объединения пассажиров для детального изучения», — сообщается в официальном пресс-релизе РЖД.