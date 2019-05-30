Четверг, 30 Мая 2019 года
12:50:03 МСК

ОАО «РЖД» опровергло информацию о двукратном повышении стоимости проезда

Экономика

Информация о повышении стоимости на проезд в плацкартных и общих вагонах не соответствует действительности, заявили в компании

Москва, 30 мая 2019, 12:49 — REGNUM  ОАО «РЖД» выступило с официальными разъяснениями в связи с появившимися в ряде СМИ публикациями о якобы произошедшем повышении стоимости на проезд в плацкартных и общих вагонах,

Информация о повышении стоимости не соответствует действительности, сообщается в пресс-релизе ведомства. Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись. АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций, — подчеркивают в компании.

«В связи с этим считаем сравнение стоимости билетов во время акций с полным тарифом, которое было сделано некоторыми экспертами, — некорректным, предвзятым и вводящим в заблуждение наших клиентов — пассажиров. АО «ФПК» запросило информацию Общероссийского объединения пассажиров для детального изучения», — сообщается в официальном пресс-релизе РЖД.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Изменение тарифов на проезд в общественном транспорте
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить