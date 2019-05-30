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Набиуллина рассказала о распространении быстрых платежей на магазины

Экономика

Расширяется и сеть банков

Набиуллина рассказала о распространении быстрых платежей на магазины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эльвира Набиуллина

Москва, 30 мая 2019, 12:40 — REGNUM  Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о расширении системы быстрых платежей на покупку товаров, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

«Это поддержит тренд на рост безналичных платежей, тем более что тарифы через систему быстрых платежей для торговых сервисов предприятий будут ниже, чем эквайринг», — обещает она.

Кроме того, по словам Набиуллиной, к системе быстрых платежей подключены 14 банков, еще 114 подали заявки на подключение.

«В начале следующего года, по нашим оценкам, будут подключены более 250 банков, позднее будут подключаться небольшие банки с базовой лицензией», — сообщила глава ЦБ, выступая в Госдуме.

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