Набиуллина заявила о кредитовании экономики

Москва, , 12:32 — REGNUM Центробанк РФ рассчитывает на снижение процентных ставок по кредитам на базе снижения инфляции. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе отчета о работе регулятора в 2018 году перед Госдумой, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

«В прошедшем (2018) году банки наращивали кредитование, снижали ставки по кредитам. Кредитование экономики выросло на 5,8% против 3,7% в 2017 году. За первые четыре месяца этого года корпоративные кредиты выросли на 2,5%», — заявила Набиуллина.

По ее словам, ставки по кредитам снижались большую часть года, так как уровень инфляции до 4% позволял это делать. Затем инфляционные риски стали расти и ЦБ повысил ключевую ставку. Однако сегодня пик инфляции в 5,3% уже пройден и показатель вновь снижается.

«Сейчас мы ожидаем, что ставки вновь начнут уменьшаться на базе снижения инфляции», — отметила Набиуллина.

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