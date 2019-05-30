Мебельные компании из Индонезии заключили крупные контракты в Кёльне

Кёльн, Германия, , 12:33 — REGNUM Во время выставки мебели Interzum, которая проходила в Кёльне (Германия), индонезийским компаниям удалось заключить сделки с 320 покупателями на общую сумму 5,6 млн долларов США, сообщает Antaranews.

Согласно статистике двусторонней торговли, с января по март 2019 года экспорт индонезийских товаров из дерева с кодом HS 4412 в Германию был зарегистрирован на уровне 10,1 млн долларов США, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Interzum — выставка мебели и дизайн интерьера, которая проводится каждые два года. В 2019 году в выставке приняли участие 1 805 компаний из 60 стран мира и около 74 тыс. посетителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее различные мебельные изделия и дизайн интерьера из дерева привлекли внимание посетителей к индонезийскому стенду на выставке Wohnen & Interiuer в Вене (Австрия).

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