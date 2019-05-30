У Южной Кореи 28-е место в рейтинге конкурентоспособности по версии IMD

Сеул, , 12:39 — REGNUM По сравнению с 2018 годом Южная Корея ухудшила свои позиции в мировом рейтинге конкурентоспособности стран по мнению швейцарской бизнес-школы IMD, сообщает Yonhap News.

Отмечается, что в 2019 году Южная Корея заняла 28-е место, что на одну позицию ниже, чем в прошлом году. Известно, что Южная Корея занимала 41-е место в 1999 году, 22-е место в 2011—2013 годах, 29-е место в мировом рейтинге конкурентоспособности стран в 2016—2017 годах, в 2018 году — 27-е место.

Среди 14 стран Азиатско-Тихоокеанского региона Южная Корея занимает 9-е место, а среди 28 стран с населением более 20 млн человек — 11-е место.

Известно, что первое место в мировом рейтинге конкурентоспособности занял Сингапур, второе — Гонконг, третье — США.

Кроме того, такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты (5-е место), Катар (10-е место), Саудовская Аравия (26-е место), улучшили свои позиции в рейтинге, а такие страны, как Германия (17-е место), Великобритания (23-е место), Франция (31-е место), Китай (14-е место) и Япония (30-е место), напротив, потеряли.