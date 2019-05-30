Правительство РФ всё-таки решило помочь бизнесу… иностранному

Москва, , 12:44 — REGNUM Правительство РФ предоставляет иностранному капиталу совершенно необоснованные льготы, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 30 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова первого вице-премьера РФ Антона Силуанова, который предложил уравнять ставки НДФЛ для иностранцев и граждан РФ.

«Можно предположить, зачем они это делают. Это делается для привлечения иностранных инвестиций, — сказал Комолов. — Для сотрудничества с другими странами, которых должно привлечь такое благородство со стороны российского правительства. Это соответствует уже сложившейся традиции. Иностранцы получают значительные налоговые льготы. Есть такая практика в российской налоговой системе. Например, в случае, если иностранец инвестировал в российскую промышленность (допустим, в добычу полезных ископаемых), а затем может использовать эти ископаемые для производства продукции, то при сбыте этой продукции ему полагается налоговый вычет. Например, в прошлом году 100 млрд рублей недополучила казна из-за предоставления иностранцам такого рода налоговых льгот».

То, что в современной России такая практика сохраняется до сих пор, по мнению Комолова, очень странно.

«Может быть, в 1990-е годы, когда эти меры были введены, в них был какой-то смысл, когда в условиях полного развала какие-то производства могли быть запущены за счёт иностранного капитала. Сейчас же инвестиций сырьевому сектору хватает с избытком и такие льготы иностранным компаниям выглядят как совершенно необоснованные», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщалось ранее, правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан. Так, по словам Силуанова, сейчас в РФ разные ставки налогообложения доходов для граждан РФ и для иностранцев.

«Полагаю целесообразным — и такие предложения правительством рассматриваются, — будет готовиться законодательство о том, чтобы уравнять эти ставки», — цитирует Силуанова ТАСС.