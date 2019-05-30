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Законопроект о новых правилах выплаты пособий на детей внесен в Госдуму

Экономика

Правительство планирует таким образом повысить рождаемость в стране

Законопроект о новых правилах выплаты пособий на детей внесен в Госдуму
Кассат Мэри. Мать и дети. 1901

Москва, 30 мая 2019, 12:22 — REGNUM  Законопроект, направленный на изменение порядка выплат пособий при рождении ребенка правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

Инициатива направлена на исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, которые он озвучил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. В частности, правительство предлагает изменить критерии нуждаемости семей с детьми при расчет ежемесячного пособия.

Сегодня размер такого пособия рассчитывается на основе величины среднедушевого дохода семьи. Так, предполагается, что они нуждаются в 1,5-кратном размере прожиточного минимума трудоспособного населения. Правительство предлагает увеличить эту цифру до двукратной

Величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Как отмечают авторы законопроекта, такие изменения необходимы для повышения рождаемости в стране.

Если закон будет принят, то нововведения вступят в силу с 1 января 2020 года.

При этом на реализацию таких изменений потребуются дополнительные расходы федерального бюджета. По оценкам правительства, общее число рожденных в 2020 году детей составит 1,39 млн людей, из которых 522,8 тыс. — первые дети. Средний размер выплаты, по расчетам правительства, составит в 2020 году 11 581,3 рубля. Таким образом, на реализацию законопроекта потребуется порядка 74,9 млрд рублей в 2020 году.

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