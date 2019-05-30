Общественной палате России рассказали о проблемах фермеров Бурятии

Улан-Удэ, , 12:21 — REGNUM Фермеры Бичурского района Бурятии рассказали о своих проблемах представителям Общественной палаты России. Одним из главных препятствий для развития сельского хозяйства, по их словам, является отсутствие кадров, готовых работать на селе.

Кроме того, они пожаловались на цены на электричество, топливо и запчасти, высокие налоги и на низкую оплату за сдаваемое молоко, мясо и шкуры. Остро стоит вопрос электроснабжения отдалённых хозяйств — одному из фермеров уже четыре года не могут провести электричество. Ближайшая линия электропередач находится в трёх километрах от фермы, однако энергетики могут провести провода только на два километра, оставшееся расстояние — за свой счёт. Примерная цена оставшегося километра — 1 миллион рублей.

«Это является той проблемой, которая не позволяет фермеру развиваться. В его обслуживании находится 700 гектаров земли. Если мы по программе «Дальневосточного гектара» помогаем тем людям, которые объединились и получили, скажем, 50 гектаров, мы им помогаем вне зависимости, какое там расстояние. А тут один человек заставляет работать 700 гектаров, а мы из-за одного километра не можем решить это», — посетовал зампред комиссии Общественной палаты Сергей Рыбальченко.

По его словам, этот вопрос можно решить, сделав национальную программу развития Дальнего Востока более гибкой.

Между тем в минсельхозе республики ранее сообщали ИА REGNUM о других путях решения проблемы с электричеством, например, компенсировать 95% затрат на покупку фермерами автономных гибридных электрических установок.

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