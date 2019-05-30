Россия и Финляндия планируют модернизировать Сайменский канал

Москва, , 12:14 — REGNUM Возможность увеличения длины шлюзовых камер Сайменского канала обсудили участники российской делегации во главе с заместителем руководителя Росморречфлота Константином Стасюком и представители агентства транспортной инфраструктуры Финляндии. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

«В ходе встречи рассматривались вопросы, связанные с возможностью увеличения длины шлюзовых камер Сайменского канала, а также повышением уровня воды Сайменского канала на 0,1 метра», — говорится в сообщении.

Решение указанных вопросов, пояснили в Росморречфлоте, позволило бы выполнять перевозки через Сайменский канал более крупными судами с большей вместимостью.

Финскую сторону заинтересовало взаимодействие с российскими коллегами при разработке предпроектной документации и проведении математического моделирования в целях изучения Сайменского фарватера, а также определения необходимых мероприятие в связи с увеличением размерений судов, осуществляющих плавание через канал и фарватер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сайменский канал выполняет роль ключевой транспортной артерии для юго-восточной Финляндии. Он соединяет финское озеро Сайма и Выборгский залив в России. Канал был построен в 1856 году. Сегодня он имеет общую протяжённость с морским фарватером — 57,3 км, из которых Финляндии принадлежат 23,3 км, России — 34 км.

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