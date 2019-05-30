В Алтайском крае задумались об отмене курортного сбора

Барнаул, , 12:14 — REGNUM Вслед за Крымом о целесообразности взимания курортного сбора задумались и в Алтайском крае. Как сообщают «Вести-Алтай», этот вопрос был поднят в ходе сессии регионального парламента, состоявшейся накануне, 29 мая.

После того, как начальник регионального управления по туризму Евгений Дешевых известил о необходимости сокращения сроков, в течение которых владельцы санаториев и здравниц должны сообщать властям о неуплате сбора туристами, ряд депутатов выступили против введения данной нормы. В частности, доводы о негативном для региона эффекте привёл руководитель фракции ЛДПР Владимир Семёнов. По его словам, есть вопросы как по сумме курортного сбора, так и по категориям его плательщиков, а поскольку речь идёт об эксперименте, то ничто не мешает его отменить.

«Нам надо когда-то подвести черту и определиться: эксперимент удачный или неудачный, мы будем его продолжать или не будем. И это главное, что в законе о курортном сборе не определено», — отметил Владимир Семёнов.

Инициативу о необходимости вынесения оценки целесообразности курортного сбора поддержал спикер краевого парламента Александр Романенко. Не исключено, что алтайские законодатели создадут для этой цели рабочую группу и поставят вопрос об отмене сбора.

Напомним, эксперимент по введению курортного сбора стартовал с мая 2018 года в Алтайском крае и ещё трёх российских регионах (Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях). За первый квартал 2019 года туристы, отдыхавшие в Белокурихе, заплатили 11 миллионов рублей из расчёта по 50 рублей в сутки с одного отдыхающего. Всего же с начала эксперимента с туристов удержано более 31 миллиона рублей. Полученные средства направляют на развитие курортной инфраструктуры города-курорта.

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