Закупка мэрией Якутска телепиара за 6 млн рублей отменена

Якутск, , 11:59 — REGNUM Отменён объявленный окружной администрацией Якутска открытый конкурс на 6 млн рублей с целью выбора компании, которая создаст и выпустит в эфир и интернет телепередачи о деятельности мэрии. Об этом заявил пресс-секретарь главы города Алексей Толстяков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«При составлении технического задания для процедуры муниципальной закупки были допущены ошибки, в том числе нелепые орфографические, — цитирует Толстякова News.Ykt.ru. — В результате, и это совершенно справедливо, складывается впечатление об ангажированности закупки. Это не так. Принимать участие в конкурсе должны все».

В связи с этим закупка была отменена до того, как будет приведена в порядок конкурсная документация. Перед повторным размещением открытого конкурса будет проведена служебная проверка с целью выяснить, кто допустил эти ошибки.

«К провинившимся сотрудникам будут применены меры дисциплинарного взыскания. Благодарим журналистов за сигнал о возможных нарушениях», — заявил Алексей Толстяков.

Как сообщало ИА REGNUM, по условиям объявленного мэрией Якутска открытого конкурса исполнитель контракта должен был снять и выпустить в эфир четыре телепередачи «Разговор с мэром» продолжительностью не менее 25 минут каждая и не менее двух сюжетов с общегородских мероприятий. Помимо этого, выигравшая конкурс компания будет обязана еженедельно транслировать в прямом эфире планёрку руководства мэрии, снять и опубликовать 26 новостных видеосюжета и четыре графических ролика о деятельности мэра Якутска Сарданы Авксентьевой. Начальная стоимость контракта составляла 6 млн рублей.