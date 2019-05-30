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В Ярославской области тормозит программа газификации

Экономика

Газопроводы в двух районах так и не начали строить

В Ярославской области тормозит программа газификации
Иллюстрация: Yarregion.ru
Газопровод

Любим, Ярославская область, 30 мая 2019, 13:29 — REGNUM  В Любимском районе Ярославской области так и не началось строительство газопровода до деревни Разбугино. Об этом на заседании правительства Ярославской области заявил глава района Александр Кошкин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«К сожалению, так получается, что район, с одной стороны, вошел в программу газификации от «Газпрома», и газопровод от Любима до Разбугина включен в план, но вот уже второй год, как и в Первомайском районе, этот вопрос оттягивается. У нас нет задолженности за газ практически. Думаю, к началу отопительного сезона мы будем по нулям с Газпромом. Все эти годы мы шли к тому, чтобы уменьшить задолженность», — сказал глава Любимского района Александр Кошкин.

По словам главы Любимского района, местные власти сделали проекты распределительных сетей в деревнях Разбугино и Степанково, к которым должен быть проложен газопровод.

Кошкин обратился к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову с просьбой содействовать в решении проблемы. Миронов обещал помочь.

Не исключено, что затягивание с началом строительства связано с неисполнением Ярославской областью графика погашения задолженности за газ. За 2018 год он был исполнен лишь на половину.

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