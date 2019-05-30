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Назван объем денежных переводов в Южную Корею в I квартале 2019 г

Экономика

Объем денежных переводов увеличился в 25 раз

Сеул, 30 мая 2019, 11:29 — REGNUM  Денежные переводы в Южную Корею из-за рубежа за один год увеличились в 25 раз. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Службу финансового надзора.

Согласно опубликованным данным, в I квартале 2019 года объем денежных переводов из-за рубежа составил $365 млн, а количество переводов составило 550 тыс. операций.

Средняя сумма денежных переводов увеличилась на 3,3%, до $660. Известно, что в I квартале года сумма денежных переводов между компаниями составила $18 млн, а количество операций составило 27 тыс. операций.

В 2018 году общий объем денежных переводов составил $854 млн, 95,4% которых приходится на зарубежные переводы. Общее количество денежных переводов из-за рубежа составило 1,22 млн операций, за рубеж — 1,16 млн операций.

Среди общего количество переводов денежных средств за рубеж 24% было отправлено в Непал, 19% — на Филиппины, 10% — в Камбоджу.

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Банковское дело
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