Назван объем денежных переводов в Южную Корею в I квартале 2019 г

Сеул, , 11:29 — REGNUM Денежные переводы в Южную Корею из-за рубежа за один год увеличились в 25 раз. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Службу финансового надзора.

Согласно опубликованным данным, в I квартале 2019 года объем денежных переводов из-за рубежа составил $365 млн, а количество переводов составило 550 тыс. операций.

Средняя сумма денежных переводов увеличилась на 3,3%, до $660. Известно, что в I квартале года сумма денежных переводов между компаниями составила $18 млн, а количество операций составило 27 тыс. операций.

В 2018 году общий объем денежных переводов составил $854 млн, 95,4% которых приходится на зарубежные переводы. Общее количество денежных переводов из-за рубежа составило 1,22 млн операций, за рубеж — 1,16 млн операций.

Среди общего количество переводов денежных средств за рубеж 24% было отправлено в Непал, 19% — на Филиппины, 10% — в Камбоджу.