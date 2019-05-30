В правительстве Югры ответили на вопрос о продаже акций «ЮТэйр»

Ханты-Мансийск, , 11:09 — REGNUM Правительство ХМАО не собирается продавать акции ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Об этом сообщил глава департамента по управлению госимуществом округа Анатолий Уткин в ходе заседания думы Югры 30 мая 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос о продаже акций авиакомпании поднял региональный парламентарий Виктор Сысун. Он напомнил, что акции были приобретены правительством ХМАО в 2016 году по 8 рублей за штуку. Тогда в правительстве ХМАО заявляли о планируемом росте стоимости акций «ЮТэйр». Но по сведениям Виктора Сысуна сейчас стоимость акции «ЮТэйр» составляет 6,5 рублей за штуку.

Анатолий Уткин заявил, что стоимость акции «ЮТэйр» осталась на уровне 2016 года. И пока вопрос их реализации есть смысл рассматривать, «как только экономика, в том числе данного хозяйствующего субъекта, стабилизируется».

Напомним, по состоянию на 31 декабря 2018 года АО «АК-ИНВЕСТ» из Сургута (ХМАО) являлся владельцем 50,11% акций авиакомпании «ЮТэйр», у правительства ХМАО 38,8% акций и у Тюменской области 8,4%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «ЮТэйр» ныне переживает не лучшие времена. Аудит финансовой консолидированной отчётности 2018 года ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и его дочерних организаций компанией Ernst and Young показал чистый убыток — 21,9 млрд рублей, краткосрочные обязательства превышают её оборотные активы на 74,9 млрд рублей. Чистые активы имеют отрицательную величину 30,5 млрд рублей.

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