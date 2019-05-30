Австрийская компания планирует наладить выпуск древесных плит в Приморье

Владивосток, , 10:51 — REGNUM Строительство завода по производству древесных плит из отходов лесозаготовки планирует австрийская группа компаний «Кроношпан» на одной из территорий опережающего развития в Приморском крае, сообщает 30 мая пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

Накануне глава КРДВ Аслан Канукоев и генеральный директор компании «Кроношпан» Ардашер Курбаншо провели встречу, на которой обсудили параметры возможного сотрудничества при создании производства.

«Нам совместно нужно определить точные параметры проекта, на основе которых подберем оптимальный земельный участок, разработаем подробный план по обеспечению необходимой инфраструктурой», — сказал Канукоев.

Отмечается, что наиболее предпочтительными для инвестора могут стать производственные площадки на двух территориях опережающего развития — «Надеждинская» и «Михайловский» поскольку имеют преимущество в части логистики для проекта.

В продолжение визита гендиректор компании «Кроношпан» в сопровождении представителя АО «КРДВ» посетил ТОР «Надеждинская» и «Михайловский», где осмотрел потенциальные площадки для размещения завода.

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