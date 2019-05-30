В Ярославской области собственник планирует демонтировать котельную

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 10:35 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области собственник котельной уведомил местные власти и правительство региона о демонтаже котельной, которая снабжает теплом микрорайон Чкаловский. Уведомление направлено 7 мая, рассказал гендиректор ООО «МЭС» Юрий Егоров корреспонденту ИА REGNUM.

Такое решение, по словам Юрия Егорова, связано с почти полным отсутствием платежей за поставляемое котельной тепло на протяжении двух с половиной лет.

«Мы действуем полностью в правовом поле. В октябре 2018 года администрация Переславля провела актуализацию схемы теплоснабжения. По данной схеме единой теплоснабжающей организацией в зоне действия котельной ООО «МЭС» является МУП «Теплосервис». Я считаю данное решение незаконным, однако администрация Переславля думает иначе. Более того, в актуализированной схеме теплоснабжения в перспективе на Чкаловском планируется другой источник тепла — некая новая котельная. Поэтому, согласно утвержденной и подписанной Валерием Астраханцевым схеме, ООО «МЭС» свободно от всех обязательств по поставке тепла потребителям — снабжать жителей теплом должен МУП «Теплосервис». Мы имеем полное право произвести демонтаж оборудования через 8 месяцев после актуализации схемы теплоснабжения, что мы и планируем сделать в августе 2019 года. Мы не можем больше работать в убыток», — рассказал Юрий Егоров в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

В настоящий момент котельная ООО «МЭС» на Чкаловском микрорайоне Переславля остановлена. У жителей нет горячей воды с 18 марта 2019 года. Администрация Переславля сообщает, что принимаются все законные меры к владельцу котельной, чтобы понудить его поставлять тепловую энергию для приготовления горячей воды. Эти усилия до сих пор ни к чему не привели.

В правительстве Ярославской области принято решение строить новую муниципальную газовую котельную на Чкаловском микрорайоне — на разработку проектно-сметной документации и начало строительства из областного бюджета выделено 50 миллионов рублей. Однако до сих пор неизвестно, по какой модели будет проводиться строительство — полностью за счет бюджета или с привлечением механизма концессии. Также неизвестен и срок ввода новой котельной в эксплуатацию.

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