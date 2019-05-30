Названы сроки очистки трубопровода «Дружба»

Москва, , 10:27 — REGNUM На очищение трубопровода «Дружба» от загрязненного хлорорганикой топлива потребуется около шести-восьми месяцев, заявил «Коммерсанту» вице-президент компании «Транснефть» Сергей Андронов.

«По нашим прогнозам, на это (очистку) потребуется около шести-восьми месяцев», — заявил Андронов.

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По его словам, общий объем поставленной по «Дружбе» некондиционной нефти составил порядка 3 млн тонн. Также Андронов добавил, что нефть с повышенным уровнем хлорорганики будет размещаться в резервуарных парках дочерних компаний «Транснефти».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Белоруссия пожаловалась на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой из России по трубопроводу «Дружба». Выяснилось, что в топливе существенно превышена норма содержания хлорорганики. Прокачка нефти была остановлена. Позже стало известно, что нефть была загрязнена умышлено на терминале в Самарской области.

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