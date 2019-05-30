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Фургал поручил до конца 2019 года сдать 12 домов для обманутых дольщиков

Экономика

В общей сложности региональные власти намерены восстановить права 1820 дольщиков

Хабаровск, 30 мая 2019, 10:39 — REGNUM  Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поручил до конца 2019 года ввести в эксплуатацию 12 жилых домов для обманутых дольщиков. Всего власти региона намерены восстановить права на жилье 1820 граждан, годами ожидающих жилья, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О планах по достройке домов для обманутых дольщиков глава Хабаровского края сообщил в ходе отчета перед депутатами краевой думы.

«Хочу остановиться на проблеме обманутых дольщиков. Вместе с правоохранительными органами и застройщиками ведем индивидуальную работу с каждым проблемным домом. Есть результаты. В конце 2018 года удалось ввести в эксплуатацию шесть проблемных многоквартирных домов. Но останавливаться на достигнутом мы не намерены. До конца года ставим напряженную задачу: ввести в эксплуатацию 12 многоквартирных домов. Таким образом, в общей сложности будут восстановлены права 1820 дольщиков. Но и это не все пострадавшие. Хочу заверить, что проблему обманутых дольщиков мы держим на особом контроле», — сказал Сергей Фургал.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года был сдан в эксплуатацию ряд проблемных домов бывшего «Дальспецстроя», «Фонда жилищного строительства», введены малоэтажные дома в селах Мичуринское и Некрасовка, в районах Хабаровска.

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Проблемы долевого строительства жилья
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