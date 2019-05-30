Южнокорейские предприятия планируют выйти на рынок китайского Чунцина

Сеул, , 09:51 — REGNUM В столице Южной Кореи прошла встреча между представителями южнокорейских предприятий и администрацией китайского города Чунцин. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (КОТРА).

По их словам, встреча прошла 30 мая в пятизвездочном отеле The Shilla Seoul. Известно, что в данном мероприятия приняли участие представители 10 южнокорейских компаний, планирующих или вышедших на рынок Чунцина, в том числе Hyundai Mobis, LG Chem.

Чунцин является крупнейшим городом с населением 32 млн человек, где сосредоточены автомобильная и ИТ-индустрии.

Кроме того, в китайском городе Чунцин сосредоточена производственные мощности 249 южнокорейских компаний, в том числе Hyundai Motors, LG Chem, Hanhwa, SK Hynix и Hankook Tire.

Напомним, в первом квартале 2018 года объем товарооборота между Южной Кореей и Чунцином составил $1,4 млрд, что на 27% больше, чем в 2017 году.