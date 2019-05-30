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Инициативы властей городов и сел Дагестана поддержат рублем

Экономика

На софинансирование муниципальных проектов в бюджете республики предусмотрено 200 млн рублей

Махачкала, 30 мая 2019, 09:44 — REGNUM  Конкурсный отбор проектов местных инициатив стартует в июне в Дагестане. Принять в нем участие и претендовать на субсидии из республиканского бюджета смогут города, районы и сельские поселения, сообщили ИА REGNUM 30 мая в пресс-службе министерства экономики и территориального развития региона.

На софинансирование проектов в казне в 2019 году заложено 200 млн рублей. Районы и городские округа могут получить до 5 млн рублей, сельские и городские поселения — до 2 млн рублей. При этом обязательным условием для участия в конкурсе является софинансирование инициативы со стороны муниципального бюджета и меценатов.

Проекты должны решать вопросы, которые относятся к полномочиям местного самоуправления. К ним относятся, например, благоустройство, ЖКХ, водоснабжение и водоотведение, объекты культуры и туризма, автодороги местного значения и прочее.

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Как сообщало ИА REGNUM, пять городов Дагестана вошли в заявку республики на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В списке числятся Буйнакск, Избербаш, Кизилюрт, Дагестанские огни и Южно-Сухокумск. В общей сложности оргкомитет конкурса получил 330 заявок из 77 регионов России.

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Региональные и муниципальные бюджеты — 2019
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