«Силовые машины» создали образцы газовых турбин большой мощности

Санкт-Петербург, , 09:09 — REGNUM Компания «Силовые машины» планирует реализовать проект по созданию отечественных газовых турбинных установок большой мощности, сообщила пресс-служба предприятия.

В 2018 году «Силовые машины» запустили в работу один из важнейших инвестиционных проектов — создание и освоение производства головных образцов отечественных газовых турбин мощностью 65 и 170 МВт, спроектированных и произведенных по собственной технологии.

Развитие этого проекта, отметили в компании, позволит осуществлять кооперация с предприятиями российского оборонно-промышленного и гражданского комплекса.

Также, по словам генерального директора «Силовых машин» Тимура Липатова, одними из последних разработок предприятия являются проекты по производству мощнейших в мире турбоустановок для АЭС, ориентированных на атомные энергоблоки нового поколения «3+» с повышенной надежностью и безопасностью.

«Продолжается работа над освоением производства первой в России тихоходной турбины мощностью 1200 МВт для проекта ВВЭР-ТОИ», — сказал Липатов.

Отметим, производство газовых турбин большой мощности имеет для России стратегическое значение, особенно в условиях западных санкций, однако оно до сих пор не налажено. Как сообщало ИА REGNUM, прототип российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М развалился на испытаниях в апреле 2018 года. После этого «Ростех» пригласил к участию в проекте «Силовые машины». Компания планируют начать серийный выпуск турбины мощностью 170 МВт не ранее 2024 года.

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