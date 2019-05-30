Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опрос

Москва, , 08:59 — REGNUM Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».

Отмечается, что сбережения имеют всего 46% респондентов, что ниже аналогичных показателей двух предыдущих лет (48% и 57%). Из них 74% хранят сбережения в рублях, в 2018 году их было 79%. Евро или доллар в качестве сбережений выбрали 2% опрошенных.

Вместе с тем доля граждан, кто хранит сбережения как в рублях, так и иностранной валюте, составила 24% (в 2018 году — 19%), передаёт РИА Новости.

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Опрос проводился в апреле 2019 года в городах и сельской местности во всех регионах страны. В нем приняли участие 1,5 тыс. человек старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу «Левада-центра», около 65% российских семей вообще не имеют никаких сбережений. У остальных в половине случаев накопления не превышают 56,5 тыс. рублей. По данным ВЦИОМ, 68% граждан РФ предпочитают экономить деньги, сокращая повседневные расходы.

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