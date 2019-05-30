В Хабаровском крае ограничат налоговые льготы для инвестпроектов

Хабаровск, , 08:48 — REGNUM Правительство Хабаровского края подготовило законопроект по ограничению представления налоговых льгот для проектов по добыче и переработке драгоценных металлов, угля, а также заготовке круглого леса. Об этом во время своего отчёта перед депутатами краевой думы заявил губернатор Сергей Фургал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Фургал: «Экономика Хабаровского края показала умеренный рост»

Глава региона считает, что край должен получать отдачу от предоставления крупному бизнесу налоговых льгот и преференций. По мнению Фургала, настало время переосмыслить такое понятие, как «режим приоритетного инвестиционного проекта»:

«Правительство края, безусловно, будет продолжать поддержку частных инвестиций. Но, согласитесь, все-таки неправильно, когда приоритетность определяется только лишь потому, что проект осуществляется в регионе Дальнего Востока. Приоритетным должен быть инвестиционный проект, который формирует комплексные эффекты, создает цепочки добавленной стоимости, развивает перерабатывающие отрасли, формирует постоянное население», — подчеркнул Фургал.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отчитывается перед краевой думой. Свой отчет он начал с проблем провинции, заявив, что в районах края наблюдается полный застой, зарплаты низкие, инфраструктура в плачевном состоянии. Губернатор изложил свои идеи относительно исправления ситуации. Только на капитальные ремонты школ краю требуется 7,5 млрд рублей.

При этом Фургал отметил, что экономика края показывает умеренный рост. За четыре месяца 2019 года в консолидированный бюджет поступило 34,4 млрд рублей. Губернатор поручил сохранить тенденцию и до конца года увеличить поступления на 7 млрд рублей.