Китайские матрасы и кеги попали под заградительные пошлины США

Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Антидемпинговые пошлины вводятся в США в отношении матрасов и кег — стальных бочонков для пива, произведенных в КНР. Об этом говорится в сообщении американского минторга.

Пошлины на кеги составят до 80%, а на матрасы — до 1731% от цены. Ограничения также водятся для стальных кег из Германии и Мексики. В 2017 году Китай поставил в США матрасы на $437 млн, уточнили в министерстве.

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Пока введены предварительные пошлины — факт демпинга должно подтвердить расследование министерства торговли. В ноябре ограничения могут заменить на постоянные.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая китайские власти ввели антидемпинговые меры в отношении фенола, поставляемого из США и стран ЕС. Расследование показало, что фенол ввозился в КНР по бросовым ценам, что нанесло серьезный ущерб соответствующей области китайской экономики.

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