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Украина сократила золотовалютные резервы на $1,2 млрд

Экономика

В мае Украина выплатила около $2 млрд госдолга

Киев, 30 мая 2019, 08:36 — REGNUM  В мае 2019 года Украина сократила свои золотовалютные резервы с $20,5 млрд до $19,3 млрд, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на председателя украинского Нацбанка Якова Смолия.

По его словам, это произошло из-за большой суммы выплат по государственному долгу страны за май — около $2 млрд.

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При этом, добавил он, до конца текущего года Киев должен выплатить по внешнему и внутреннему долгу страны порядка $5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что существующая экономическая политика ведет страну к катастрофе. По его словам, Запад и Международный валютный фонд должны списать Украине многомиллиардные долги за то, что Киев ведет «борьбу с Россией».

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Украина и МВФ
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