Алтайская продукция оказалось востребованной в Башкирии

Уфа, , 08:41 — REGNUM Представители алтайских предприятий, побывавшие с бизнес-миссией в Башкирии, наладили деловые контакты и рассчитывают осуществлять поставки своей продукции в Уфу. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края.

Известно, что в составе алтайской делегации пребывали сотрудники трёх алтайских компаний: «Покровская Сыроварня», «Сибэнергомонтаж» и «Барнаульский котельный завод» (БКЗ).

Для укрепления деловых связей представители алтайской делегации приняли участие в XXVII Международной выставке «Газ. Нефть. Технологии-2019», российском нефтегазохимическом форуме и круглом столе по теме «Перспективы развития кооперационных связей между предприятиями Уфы, Уральского региона, Крыма и Алтайского края».

В ходе встреч с крупнейшими нефтяными компаниями и торговыми сетями предприятие «Сибэнергомонтаж» провело переговоры с компаниями «Башнефть-Добыча» и «Башкоммунэнерго». Башкирские партнеры заинтересовались продуктом «СНЭК» (стабилизатор напряжения электрический каскадный), который устанавливает и обслуживает «Сибэнергомонтаж».

"В рамках бизнес-миссии проведены переговоры с ретейлерами города Уфа, такими как «Байрам», «Полушка», «Ярмарка», и достигнута предварительная договоренность на поставку сыра и масла производства нашей сыроварни в местный распределительный центр», — пояснила маркетолог компании «Покровская сыроварня» Татьяна Кочкина.

По оценке многих участников бизнес-миссии, продовольственный рынок Башкирии открыт и потенциально заинтересован во всех продуктах, производимых на Алтае. Речь в первую очередь идёт о крупах, сыре, молоке, колбасных изделиях и фитопродукции.

Напомним, за 2017−2018 годы, согласно данным сайта Ru-stat.com, экспорт из Алтайского края составил $1,82 млрд. В основном экспортировались минеральные продукты (35%), а также древесина и изделия из нее (12%). В структуре экспорта по странам на первом месте находится Казахстан (32%), на втором месте Украина (12%). Доля Башкирии в экспорте оказалась совсем мизерной — 1,1%.