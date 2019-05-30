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Россия выделит Абхазии 133 млн рублей на борьбу с клопами

Экономика

Вредитель

Москва, 30 мая 2019, 08:21 — REGNUM  Россия поможет Абхазии в борьбе с распространением коричнево-мраморным клопом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, это следует из проекта поправок в федеральный бюджет на 2019−2021 гг., внесенных в Госдуму правительством РФ.

Документ предполагает оказание финансовой помощи в целях социально-экономического развития Республики Абхазия для реализации мероприятий по ликвидации распространения коричнево-мраморного клопа. Сумма расходов на эти цели зафиксирована в размере 133,1 млн рублей.

В странах Европы и США этот клоп является серьезным сельскохозяйственным вредителем. Жук внесен в Единый список карантинных объектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Паразит в 2016 году нанес ущерб США на 16 млн долларов.

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Внешняя политика России
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