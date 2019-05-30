Фургал: «На капремонт школ в Хабаровском крае требуется 7,5 млрд рублей»

Хабаровск, , 08:15 — REGNUM 7,5 млрд рублей необходимо Хабаровскому краю только на капитальный ремонт школ. Две трети учебных заведений региона находятся в плачевном состоянии и не видели ремонтов со дня постройки. Об этом в своем отчете перед краевой думой сообщил губернатор края Сергей Фургал, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Две трети школ в крае нуждаются в проведении капитального ремонта. Нам на это требуется 7,5 млрд рублей. Нужны неординарные решения. Но мы двигаемся вперед, строим новые объекты», — сказал, отчитываясь перед региональным парламентом, Сергей Фургал.

Не хватает в Хабаровском крае и детских садов. В 2020 году планируется построить 6 новых садиков.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы в образовании Хабаровского края не исчерпывается только аварийным состоянием школ и нехваткой детсадов. По данным депутата краевой думы Ирины Беловой, реальная зарплата хабаровских учителей много ниже, чем в отчетах чиновников, а майские указы президента РФ исполняются только на бумаге. В образовании региона катастрофический кадровый голод — не хватает 500 педагогов. По данным Беловой, большинство педагогов и близко не имеют заработка в 43 тыс. рублей, о котором заявляют чиновники.

Проблема нехватки школ актуальна не только для Хабаровского края, но и для всего Дальнего Востока. Согласно докладу Роспотребнадзора «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения России», с 2015 года на Дальнем Востоке не введена в эксплуатацию ни одна новая школа — ни в одном регионе. Проблема уже переросла в разряд критических: во многих регионах ДФО школы находятся в аварийном состоянии, в них нет элементарных удобств, включая туалеты и водоснабжение, в самых северных районах дети в школах и детсадах ходят в туалеты на улицу. Во многих регионах дети продолжают учиться в три смены.

Так, в якутском ТОСЭР «Кангаласы», где добывают алмазы и золото, школа находилась в таком аварийном состоянии, что детей послали учиться в магазин — тоже старый, но еще не настолько аварийный. В Хабаровске построен новый лицей «Звёздный». А в провинции — со школами просто беда. Директора школ идут на поклон к крупному бизнесу. Крупный бизнес своими силами и средствами меняет ветхие кровли, ремонтирует туалеты. Оснащает школы оборудованием. Передовая школа свободного порта Ванино — школа №3 — существует 60 лет, а капремонта не видела со дня основания. В селе Удинск района им. Полины Осипенко вообще нет школы. Учиться детвора отправляется в соседнее село, переправляясь через реку Амугнь в совершенно экстремальных условиях. В райцентре Полины Осипенко рядом с администрацией — старенький ветхий детсад. В нем нет туалета, вместо туалета есть ведро. В районе им. Полины Осипенко добывают очень много золота. Буквально задыхается от нехватки школ Колыма, а те школы, которые есть, вообще не отвечают понятию «21 век». На Колыме тоже добывают золото — очень много золота и других полезных ископаемых.

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