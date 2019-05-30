Судостроительный завод, чьи работники жаловались Путину, обанкрочен

г. Сосновка, Кировская область, , 08:07 — REGNUM Градообразующее предприятие кировского города Сосновки, работающее с 1924 года, признано банкротом. Решить финансовые проблемы Сосновского судостроительного завода, чьи работники жаловались на ситуацию Владимиру Путину в видеообращении, не удалось. В отношении компании введено конкурсное производство, а долги превышают 3 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в апреле 2019 года работники ОАО «Сосновский судостроительный завод» записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором рассказали о проблемах — больших долгах, предбанкротном состоянии и риске закрытия градообразующего предприятия города, где на тот момент работали более 200 человек при численности горожан около 11 тысяч. Звучала просьба помочь сохранить завод с полувековой историей, который один из немногих в России работал с поточной технологией производства судов различной модификации. По данным за сентябрь 2016 года (более поздних сведений компания не обнародовала), акции завода на 100% принадлежали ООО «Финтеко» из Москвы. Учредители последнего — Ризван Азарсанов и Петимат Хамхоева.

Проблемы у компании стали очевидны в 2016 году, когда производственная деятельность ОАО была приостановлена. В материалах судебных дел 2017 года уже фигурировала фраза от представителей завода о «предбанкротном состоянии».

Была сделана попытка спасти предприятие силами «дочек» Ростеха — ООО «РТ-Капитал» и Новикомбанк, которые выделили крупные финансовые транши, призванные вывести завод из кризиса. Заводу удалось даже построить несколько судов для нужд ФГУП «Росморпорт», но кардинально ситуация не поменялась. В июле 2018 года в отношении ОАО «Сосновский судостроительный завод» была введена первая процедура банкротства — наблюдение, временным управляющим назначили Александра Чепурных из числа арбитражных управляющих ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих».

29 мая 2019 года Арбитражный суд Кировской области принял решение — «признать должника банкротом и открыть конкурсное производство». Решение пока не изготовлено, подробности неизвестны. 28 мая один из крупных кредиторов предприятия — ООО «РТ-Капитал» ходатайствовал о банкротстве. Перед этим были сняты ограничительные меры, не позволяющие провести первое собрание кредиторов.

Они действовали до момента, пока не были рассмотрены требования компаний, которым завод задолжал больше всех. В частности, в конце мая было удовлетворено ходатайство ООО «Родекс», которое стало правопреемником Новикомбанка. В реестр требований в итоге была включена сумма свыше 1,5 млрд рублей долга, из которых 318 млн рублей обеспечены залогом.

«Должник и первоначальный кредитор — ЗАО АКБ «Новикомбанк» заключили кредитные договоры, которые должником не были надлежащим образом исполнены (доказательства представлены), лица, участвующие в деле по существу размер требования не оспаривают. В последующем требования ЗАО АКБ «Новикомбанк» были уступлены ООО «Каскад» и ООО «Делика», которые, в свою очередь, уступили требования ООО «Родекс», доказательства представлены, расчет требования проверен судом и признан правильным. Должник обязательства по оплате надлежащим образом не исполнил», — уточнялось в определении суда.

Собрание кредиторов завода было проведено 24 мая 2019 года. На нём решено не принимать отчёт управляющего о результатах наблюдения, обратиться в Арбитражный суд Кировской области с ходатайством об открытии в отношении ОАО процедуры конкурсного производства, определить Союз арбитражных управляющих «Северная Столица» (Союз АУ «СРО СС») в качестве саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утверждён арбитражный управляющий. Также решено избрать членами комитета кредиторов Вячеслава Бурдина, Аслана Эристаева и Артёма Осипова.