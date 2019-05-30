Макаронная фабрика на востоке Оренбуржья расширяет производство

Оренбург, , 07:54 — REGNUM В Оренбургской области на базе Орской макаронной фабрики будет реализован новый инвестпроект. Его 29 мая представили врио губернатора Денису Паслеру, который отметил важность таких проектов для всех территорий региона, поскольку с новым производством в области появляются новые рабочие места, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Инвестиции, новые производства, создание новых рабочих мест имеют исключительную важность для всех территорий Оренбуржья. Тем более для Орска, где сегодня сложная ситуация в экономике и на рынке труда», — отметил Денис Паслер.

Проект, представленный главе региона генеральным директором ООО «Агро-Альянс ОМФ» Михаилом Алсуфьевым, предусматривает расширение глубокой переработки оренбургской пшеницы твердых сортов и производство из нее круп кус-кус, булгур и семолина. Новая продукция ориентирована на страны Средиземноморья, где потребление этих видов круп ежегодно увеличивается.

Реализация проекта общей стоимостью 1,9 млрд рублей запланирована на 2019—2024 годы. Инвестпроект позволит увеличить объемы производимой из местного сырья продукции с 40 тыс. тонн до 60 тыс. тонн в год. Штат фабрики, где три года назад трудились около 70 человек, а сегодня работают 320 человек, вырастет до 500 сотрудников.

Сегодня решается вопрос о выделении инвестору дополнительных земельных площадей и предоставлении поддержки, предусмотренной законодательством Оренбургской области.

Добавим, ООО «Агро-Альянс ОМФ» образовано в 2016 году. Входит в группу компаний «Агро-Альянс» — крупный перерабатывающий холдинг, выпускающий всю линейку крупяной бакалеи, макаронные изделия, а также бобовые (фасоль, нут, горох), растительное масло и сахар. Продукция холдинга продается под торговыми марками «Агро-Альянс Экстра», «Агро-Альянс Классик», «Каскад», «Русская каша», «ЮнНат». В ТС «ОКЕЙ», «Лента» макаронные изделия премиум-класса реализуются под торговой маркой «Аида».

Оренбургская область привлекла холдинг лучшей в стране пшеницей твердых сортов, которая может и должна составить конкуренцию лучшим итальянским образцам. ООО «Агро-Альянс ОМФ» за 2018 год произведено более 10 тыс. тонн макаронных изделий. В 2018 году на предприятии в Орске завершено строительство элеватора для хранения и переработки сырья, введены в эксплуатацию участки бестарного и тарного хранения муки, в дополнение к трем действующим линиям установлена новая линия итальянского производства «Сторчи», которая позволила увеличить ассортимент выпускаемой продукции, появились новые виды макаронных изделий «Гнезда» и «Лазанья».