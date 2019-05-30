Правительство предложило выделить еще 4,7 млрд рублей на доплаты к пенсии

Москва, , 07:54 — REGNUM Более 4 млрд рублей предложено дополнительно выделить из бюджета на 2019 год для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, это следует из поправок в федеральный бюджет на 2019−2021 годы, внесенных правительством РФ в Госдуму.

Правительством предложено увеличить финансирование государственной программы «Социальная поддержка граждан» на 4,765 млрд рублей — до 1,380 трлн рублей.

На региональные социальные доплаты к пенсии пойдут 4,343 млрд рублей. Еще на 362,3 млн рублей предложено увеличить выплаты пособий детям погибших сотрудников МВД, в том числе на летний оздоровительный отдых. Более 100 млн рублей пойдут на господдержку фонда «Центр защиты прав граждан», оплату пенсионерам-таможенникам проезда в санаторно-курортные учреждения и обратно, а также на членский взнос в Международную ассоциацию социального обеспечения.

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