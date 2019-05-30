Иной масштаб: в Роскосмосе нашли нарушения на 50 млрд рублей за год

Москва, , 07:40 — REGNUM Нарушения объемом около 50 млрд рублей выявлены Счетной палатой РФ в космической отрасли за 2018 год. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе контрольного ведомства.

Отмечено, что найденные в минувшем году нарушения имели совсем иной масштаб. Счетная палата выявила 151 нарушение в работе Роскосмоса за 2017 год, объем нарушений составил 785,5 млрд рублей.

Теперь по проверкам, не подпадающим под грифы ограничения информации, объем выявленных нарушений составил около 50 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал госкорпорацию «Роскосмос» рекордсменом по масштабу выявленных финансовых нарушений. Он рассказал о «больших проблемах» в госкорпорации, в числе которых нерациональные траты и различные нарушения финансовой дисциплины. Кудрин тогда подчеркнул, что были утрачены, фактически «сворованы» миллиарды рублей.

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