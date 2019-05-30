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Компания SM Duty Free откроет магазин в новом терминале аэропорта Инчхон

Экономика

Открытие магазина состоится 31 мая

Инчхон, Южная Корея, 30 мая 2019, 07:27 — REGNUM  Компания SM Duty Free откроет магазин беспошлинной торговли в 1-ом терминале (T1) международного аэропорта Инчхон. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, открытие магазина пройдет 31 мая в 14:00 по местному времени.

Магазин будет открыт в павильоне общей площадью 190 кв. м., а на его полочках появятся косметические средства, алкогольные напитки и другие товары. В магазине беспошлинной торговли туристы смогут найти товары следующих торговых марок: Estée Lauder, Clinique, Lab Series, Whoo, Sulwhasoo, Johnnie Walker, Royal Salute, Ballantine's и другие.

Известно, что представители SM Duty Free надеются, что в текущем году объем продаж магазина составит 30 млрд вон (~$25,22 млн).

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