Депутату Госсовета Татарии продлили срок для распродажи имущества

Казань, , 07:21 — REGNUM Арбитражный суд Татарии удовлетворил ходатайство финансового управляющего депутата Госсовета РТ, бывшего председателя правления банкрота «Татфондбанка» Роберта Мусина и продлил срок реализации имущества должника. Дело о банкротстве Мусина продлено до 26 ноября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, Роберт Мусин является депутатом Госсовета Татарии, до недавнего времени он также был председателем правления ТФБ. Банк, где доля республики превышала 40%, лишился лицензии в марте 2017 года, с апреля стал банкротом. Конкурсный управляющий инициировал банкротство Роберта Мусина, как физлица, и после процедуры реструктуризации долга, продлившейся до июля 2018 года, банкир стал банкротом и в деле перешли к реализации имущества.

Финансовый управляющий на сегодня формирует конкурсную массу, а также наряду с кредиторами, основной из которых — ТФБ, ведёт судебную работу по обжалованию сделок. В частности, уже удалось обжаловать дарение имущества несовершеннолетним детям бывшего банкира. Кредиторы сочли сделки уводом ликвидного имущества из конкурсной массы.

На сегодня также продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении Роберта Мусина. Ущерб по нему превышает 50 млрд рублей.

28 мая 2019 года Арбитражный суд Татарии продлил срок процедуры в банкротном деле Роберта Мусина.

«Ходатайство финансового управляющего Рогожкиной Е. А. удовлетворить. Продлить срок реализации имущества гражданина Мусина Роберта Ренатовича до 26 ноября 2019 года. Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего и вопроса о продлении либо завершении процедуры реализации имущества гражданина на 26 ноября 2019 года», — уточняется в результативной части решения суда.