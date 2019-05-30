Старейший моторный завод Алтайского края попытаются сохранить

Барнаул, , 07:15 — REGNUM Алтайские власти и новый собственник старейшего Алтайского моторного завода (АМЗ), переживающего сейчас не лучшие времена в связи с банкротством и введением конкурсных процедур, обсудили проблемы предприятия. Подробности встречи губернатора региона Виктора Томенко и председателя правления машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы» Андрея Водопьянова сообщает официальный сайт регионального правительства.

Напомним, АМЗ работает на Алтае с 1955 года. Ранее заявлялось, что его процедура банкротства рассматривается руководством как один из вариантов финансового оздоровления площадки.

«Стороны выразили озабоченность текущим положением дел на предприятии и судьбой трудового коллектива в связи с работой конкурсного управляющего. Правительство Алтайского края и руководство концерна «Тракторные заводы» намерены проработать все возможные варианты сохранения производственной площадки моторного завода как машиностроительного предприятия.

В настоящее время изучаются перспективные инвестиционные планы, в том числе связанные с производством новых видов продукции, ведутся переговоры с потенциальными партнерами для размещения заказов на Алтайском моторном заводе», — пояснили в алтайском правительстве.

Там же отметили, что для решения проблем АМЗ рассматривается возможность организации совместного с иностранными инвесторами предприятия по выпуску двигателей и производства оборудования для газомоторного топлива.

Виктор Томенко поручил министру промышленности и энергетики Алтайского края Александру Климину оказать владельцам моторного завода необходимую помощь в решении задач по сохранению производственной деятельности.

Напомним, современные проблемы Алтайского моторного завода, в апреле 2019 года объявленного банкротом, имеют системный характер и накопились еще с 90-х годов. По оценке Александра Климина, прежние собственники АМЗ неизбежно подвели его к той черте, когда наличие изношенного парка оборудования, применение неэффективных технологий в производстве и отсутствие конкурентных по цене моделей двигателей требуют для обеспечения дальнейшего развития масштабных инвестиционных вливаний — порядка 10 млрд руб.

В настоящее время среднесписочная численность сотрудников Алтайского моторного завода, работающего в регионе с 1955 года, превышает 300 человек.

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