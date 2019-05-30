Четверг, 30 Мая 2019 года
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Компания «Кузбассэнерго — РЭС» осталась без директора

Экономика

Борис Берлин уволился с должности

Кемерово, 30 мая 2019, 07:08 — REGNUM  Борис Берлин покинул должность директора компании «Кузбассэнерго — РЭС», об этом говорится на сайте МРСК Сибири, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Борис Берлин по собственному желанию покинул должность директора филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Кузбассэнерго — РЭС», — отмечается в сообщении.

Гендиректор ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») Павел Акилин принял отставку Берлина. Временно исполнять обязанности директора «Кузбассэнерго — РЭС» назначен Александр Ейст, ранее руководивший проектом МРСК Сибири.

Борис Берлин руководил филиалом в Кузбассе с 2017 года.

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