Фургал: «Экономика Хабаровского края показала умеренный рост»

Хабаровск, , 07:04 — REGNUM За четыре месяца 2019 года в консолидированный бюджет Хабаровского края поступило 34,4 млрд рублей. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом в ходе своего отчета перед Заксобранием региона сказал губернатор Сергей Фургал. Глава региона поставил перед правительством задачу: на протяжении всего года сохранить положительную динамику и добиться прироста налоговых поступлений в бюджет в 7 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы фиксируем стабильность промышленного производства, более 60% которого приходится на обрабатывающие предприятия. Значимая роль принадлежит оборонно-промышленному комплексу. Это прежде всего авиа‑ и судостроение. Недавно стало известно о готовности Минобороны России приобрести крупную партию новейших истребителей Су-57 пятого поколения, сборка которых налажена на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. И это не только ответственная задача, но и долгосрочная загрузка предприятия», — рассказал Сергей Фургал.

Губернатор подчеркнул, что положение дел на Амурском и Хабаровском судостроительных заводах пока далеко от желаемого. Обоим производствам требуется докапитализация. В рамках принятого закона об инвестиционных квотах «под вылов краба» предприятиям оказывается поддержка в размещении заказов на строительство краболовов. Речь идет в общей сложности о строительстве 20 судов. Это даст заводам загрузку на 5 лет.

Губернатор отметил, что продолжается модернизация производств в металлургическом комплексе. В частности, на «Амурском металлургическом комбинате» увеличены производственные мощности по переработке со 160 тыс. т. до 200 тыс. тонн руды в год.

На заводе «Амурсталь» в 2018 году объем производства вырос до 641,5 тыс. тонн проката. Стратегическая задача предприятия — переход к смешанным технологиям: лом + перворудное сырьё.

Отметил положительную динамику глава края и в золотодобыче:

«Рекордный уровень добычи золота показала в 2018 году золотодобывающая отрасль. Добыто 24,8 тонны золота, это исторический максимум для региона. В этом году у золотодобытчиков в планах — 24,9 тонны», — сказал Фургал.

Но не все в золотодобывающей отрасли нравится главе региона. В частности, беспокойство у Сергея Фургала вызывает налоговая отдача от золотодобычи на фоне явных успехов:

«Налоговая отдача от добычи природных ресурсов вызывает беспокойство. Мы с тонны добытого золота получаем 300 млн рублей. А в Красноярском крае — около 500 млн. Надо посмотреть, где мы теряем деньги», — подчеркнул губернатор.

Не обошел вниманием губернатор и грандиозный проект, который уже сегодня стартует в Хабаровском крае. Это освоение Малмыжского меднопорфирового месторождения в Нанайском районе. Проект реализует «Русская медная компания» (РМК). Объем инвестиций в проект составит 113 млрд рублей, в ходе его реализации будет создано 1500 новых рабочих мест.

«Мы твердо обозначили позицию правительства Хабаровского края: прием на работу в первую очередь жителей Хабаровского края», — подчеркнул Сергей Фургал.

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Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что Хабаровский край продолжает удерживать лидерство по объему госдолга в ДФО, в мае 2019 года он сумел снизить задолженность с 54,9 млрд до 52,7 млрд.

Сегодня губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отчитывается перед краевой думой. Свое выступление он начал с проблем провинции — в районах люди бедствуют, нормального водоснабжения нет, проблемы ЖКХ нарастают, нормального транспортного сообщения нет. Глава региона обозначил пути решения проблем провинции.