В Забайкалье определились с местами «дальневосточного гектара»

Чита, , 06:42 — REGNUM В рамках выездной сессии, проходящей под эгидой V Восточного экономического форума, в Чите обсудили наиболее эффективные механизмы освоения земельных участков по программе «дальневосточный гектар». Как сообщает сегодня, 30 мая, пресс-служба губернатора Забайкалья со ссылкой на гендиректора Агентства по развитию человеческого капитала Дальнего Востока Сергея Ховрата, программа позволяет получить участок дистанционно, не обращаясь в уполномоченный орган, который занимается выдачей земли.

«Через 42 дня гражданин получает договор безвозмездного пользования на земельный участок», — пояснил чиновник.

Забайкальские власти изучили спрос и отмечают, что наибольший интерес у населения представляют земли, находящиеся в непосредственной близости от краевого центра.

«В исконно сельскохозяйственных районах — Приаргунском, Чернышевском, Нерчинском, Сретенском, Краснокаменском и Борзинском районах с высокой долей вероятности будут востребованы земельные участки для сельскохозяйственных нужд. В Читинском, Улётовском, Карымском районах — в основном для использования под индивидуальную жилую застройку, а также личные подсобные хозяйства и садоводческие кооперативы», — подчеркнул руководитель департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края Алексей Хосоев.

Известно, что в долгосрочной перспективе в Забайкалье предполагается освоение новых свободных территорий, а также — вовлечение земель в хозяйственный оборот, расширение сфер экономической деятельности граждан, занятость населения, создание социальной, транспортной, энергетической инфраструктур в наиболее крупных агломерациях земельных участков.

Определить такие агломерации предлагается вблизи села Улёты, а также в селе Смоленка и поселке Атамановка Читинского района.

Напомним, фактически сразу после того, как в ноябре 2018 года Бурятия и Забайкальский край вошли в состав Дальневосточного федерального округа, было объявлено о наделении этих территорий всеми преференциями дальневосточников. В частности, речь идёт и о программе «дальневосточный гектар», которая позволяет любому жителю России получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Депутаты Госдумы РФ 22 мая 2019 года приняли соответствующие поправки в первом чтении, а старт проекта в Забайкалье и Бурятии запланирован на 1 июля 2019 года.

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