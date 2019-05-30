Каждый четвёртый рубль в казне России — из Югры

Ханты-Мансийск, , 06:23 — REGNUM Доля Югры в формировании бюджета страны составляет 26%. Каждый четвёртый рубль в российской казне — из Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил председатель думы Югры Борис Хохряков об исполнение бюджета ХМАО в 2018 году.

«Если сравнить с исполнением бюджета за 2017 год, то он исполнен по доходам практически в полтора раза больше. Что касается расходной части, то она увеличена на 36%. Это позволило в конечном итоге исполнить бюджет 2018 года на уровне почти 270 миллиардов рублей и четыре раза корректировать бюджет в сторону увеличения», — подчеркнул Борис Хохряков.

Увеличение доходов позволило направить 17 млрд рублей на снос балков и аварийного жилья в Югре.

Борис Хохряков отметил, что за первый квартал 2019 года казна Югры пополняется хорошими темпами за счёт налога на прибыль. Бюджетная прибавка пошла опять же на решение жилищных вопросов.

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