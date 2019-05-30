В Приморье закупят лекарств на миллиард рублей

Владивосток, , 06:11 — REGNUM Существенное увеличение финансирования приморского здравоохранения стало возможно благодаря налоговым и неналоговым поступлениям в краевой бюджет, а также федеральным субсидиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Приморья.

Как отметили в администрации Приморья, благодаря росту поступлений, доходы краевого бюджета увеличены на 624 млн рублей, часть которых будут дополнительно направлены в сферу здравоохранения.

«35 млн рублей мы добавляем на компенсации за проезд к месту лечения. Это вопрос, который инициировали депутаты. 57,9 млн — на выплаты фельдшерам и врачам скорой медицинской помощи. На 50 млн рублей увеличим лекарственное обеспечение, в целом, у нас на него сейчас направлено 923 млн рублей», — рассказала первый вице-губернатор Вера Щербина.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приамурья Василий Орлов во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко попросил дополнительного финансирования из федерального бюджета для выравнивания зарплат медицинским работникам, признав невозможность выполнить «дорожную карту» собственными средствами.