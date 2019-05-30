Boeing заявила о проблемах с поставками 737 MAX даже после сертификации

Нью-Йорк, США, , 06:01 — REGNUM Американская авиакорпорация Boeing будет испытывать проблемы с поставками самолетов модели 737 MAX даже после их сертификации, заявил глава компании Деннис Меленберг на мероприятии для инвесторов, сообщает газета The Wall Street Journal.

Он заявил, что большинство авиакомпаний рассчитывали получить самолеты модели 737 MAX до начала летнего сезона. Однако, как ожидается, авиалайнеры пройдут сертификацию для полетов не раньше лета 2019 года, когда летний сезон будет подходить к концу. В связи с этим авиакорпорации придется скорректировать свои планы поставок авиалайнеров.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Федерального управления гражданской авиации США рассчитывают, что возобновление полетов авиалайнеров Boeing 737 MAX в США произойдет к концу июня. Однако в настоящее время не известно, когда решение о возобновлении полетов 737 MAX примут другие страны.

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