Объём дорожного фонда Югры за 2018 год увеличился на миллиард рублей

Ханты-Мансийск, , 06:00 — REGNUM Объём дорожного фонда Югры за 2018 год составил 10,64 млрд рублей. Это на миллиард больше, чем в 2017 году. Финансы были направлены на строительство и реконструкцию автомагистралей, их содержание, обустройство «зимников» и ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения. Также были предоставлены субсидии местным бюджетам на строительство и обновление дорог местного значения, сообщил руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Константин Гребешок в региональном парламенте 29 мая 2019 года.

Основными источниками формирования дорожного фонда являются доходы от акцизов на горюче-смазочные материалы, транспортный налог, плата в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесными и крупногабаритными транспортными средствами, доходы за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения

Согласно отчёту руководителя дорожного департамента, в 2018 году на средства фонда реконструированы участки автодороги Сургут — Лянтор. Продолжено строительство автодороги Тюмень — Нижняя Тавда — Междуреченский — Урай — Нягань — Приобье, которая по планам должна быть полностью введена в эксплуатацию в 2020 году 41,5 км. Идёт строительство автодорог Октябрьское — Горнореченск и Коммунистический — Унъюган.

Отремонтированы подъездные пути к городу Югорску и городским поселениям в Советском районе. Завершены работы по ремонту и капремонту на участках дорог в Кондинском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Сургутском, Нижневартовском, Белоярском районах.

Общая протяжённость автодорог Ханты-Мансийского автономного округа составляет 32 480 км. Особенностями сети югорских автотрасс является преобладание частных дорог предприятий топливно-энергетического комплекса. Высокая доля транспорта большой грузоподъёмности негативно сказывается на дорожном полотне.

В целях повышения безопасности дорожного движения на аварийно-опасных участках в Сургутском, Нижневартовском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Октябрьском, Советском районах установлено 100 вандалозащитных боксов, где размещены комплексы фотовидеофиксации. С помощью передвижных комплексов выявлено более 500 тысяч административных правонарушений.