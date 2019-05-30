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Спорить с Китаем? США оставят без редкоземельных металлов

Экономика

Львиную долю редкоземельных металлов американцы получают из Китая

Вашингтон, 30 мая 2019, 05:12 — REGNUM  Решение о прекращении поставок редкоземельных металлов в США может быть принято в Пекине, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что 80% редкоземельных металлов Вашингтон закупает в Китае. В США добывать это сырьё дорого и, как считают американцы, неэкологично. Между тем оно необходимо для электронной техники, медоборудования, сотовых телефонов.

Речь идёт о 17 металлах. При этом отмечается, что Китай — лидер в производстве редкоземельных металлов: в минувшем году на его долю пришлось 78% объёмов производства этого сырья.

Американцы импортируют ежегодно порядка четырех тысяч тонн редкоземельных металлов на сумму в $175 млн. В основном — в составе элементов готовой продукции. То есть и Китай потеряет при сокращении экспорта.

Напомним, Вашингтон обвиняет Пекин в нечестности и постоянно наращивает накал торговой войны. По оценкам экспертов, в случае распространения пошли на все товары, которые продаются Китаем в США (и наоборот), к 2021 г. объём мирового ВВП, вероятно, упадёт на $600 млрд.

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Торговая война между Китаем и США
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